Ломаченко прокоментував чутки про новий бій
Український боксер Василь Ломаченко прокоментував чутки про новий можливий бій в Лондоні.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Напередодні відомий британський промоутер Едді Гірн повідомив, що розмірковує про організацію бою в Лондоні між Ломаченком і найсильнішим британським легковаговиком Люком Кемпбеллом.
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За словами українця, він нічого не знає про Кемпбелла, але зазначив, що позитивно ставиться до виступу в столиці Великої Британії.
Люк Кемпбелл? Вперше чую про нього. Думаю, в наступному поєдинку зустрінуся з Лінаресом. Битися в Лондоні? А чому б і ні? У Великобританії бокс популярний, там величезний інтерес з боку уболівальників, вони знають і розуміють бокс, а ще там багато топ-бійців. Це цікаво. Чому б і ні,
– сказав Ломаченко.
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