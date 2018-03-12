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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ломаченко прокоментував чутки про новий бій

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко прокоментував чутки про новий можливий бій в Лондоні.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Напередодні відомий британський промоутер Едді Гірн повідомив, що розмірковує про організацію бою в Лондоні між Ломаченком і найсильнішим британським легковаговиком Люком Кемпбеллом.

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За словами українця, він нічого не знає про Кемпбелла, але зазначив, що позитивно ставиться до виступу в столиці Великої Британії.

Люк Кемпбелл? Вперше чую про нього. Думаю, в наступному поєдинку зустрінуся з Лінаресом. Битися в Лондоні? А чому б і ні? У Великобританії бокс популярний, там величезний інтерес з боку уболівальників, вони знають і розуміють бокс, а ще там багато топ-бійців. Це цікаво. Чому б і ні,
– сказав Ломаченко.

Теги: Новини спорту Василь Ломаченко Бокс
Джерело: 24 Канал
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