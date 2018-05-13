Ломаченко прокоментував перемогу над Лінаресом: він дав мені хороший урок боксу

Василь Ломаченко у бою проти Хорхе Лінареса переміг у 10 раунді технічним нокаутом. До цього українець сам побував у нокдауні.

Ломаченко переміг Лінареса та став чемпіоном світу за версією WBA у легкій вазі. Саме Лінарес до цього володів цим чемпіонським поясом.

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Я щасливий, я дуже щасливий. І хочу подякувати усім друзям, які прийшли у "Медісон сквер гарден". Хочу подякувати Хорхе Лінаресу. Він великий боксер. Він дав мені хороший урок у боксі,

– заявив одразу після бою Василь Ломаченко.

Українець також прокоментував ситуацію, коли він опинився в нокдауні у шостому раунді.

"Це був його найкращий удар правою рукою", – заявив Ломаченко, натякнувши на те, що Лінарес – лівша.

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Варто додати, що Ломаченко відправив Лінареса у нокаут у 10 раунді після точного удару в печінку. Венесуелець не зумів після такого підвестися.

"Я отримав завдання від свого батька – більше працювати по тілу. І я зробив це", – підсумував бій Ломаченко.