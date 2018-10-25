Ломаченко провів відкрите тренування перед першим об'єднавчим боєм в кар'єрі: фото та відео

Український чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) провів медіа день у своєму тренувальному залі в Окснарді, Каліфорнія.

Українець готується до першого в кар'єрі об'єднавчого бою проти Хосе Педраси (25-1, 12 КО), але знайшов час на спілкування з журналістами.

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Про те, що творилося за лаштунками медіа дня в залі Ломаченко розповів Сергій Долбилов, пише Xsport.

Свій наступний бій Ломаченко проведе проти Хосе Педраси 8 грудня Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.

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