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Ломаченко розпочав підготовку до бою з Лінаресом: відео

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Ломаченко розпочав підготовку до бою з Лінаресом
Ломаченко розпочав підготовку до бою з Лінаресом / isport.ua

Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко повернувся до США, де розпочав підготовку до свого наступного бою.

Про це український боксер повідомив на своїй сторінці у Twitter, опублікувавши відео з фрагментом розминки.

"Назад в США і назад до роботи. В очікуванні наступного бою", – підписав відео Василь Ломаченко.

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Як відомо, Василь Ломаченко вийде в ринг 12 травня проти чемпіона світу у напівлегкій, другій легкій та легкій ваговій категорії Хорхе Лінареса. Бій відбудеться у Нью-Йорку.

Теги: Новини України Новини США Василь Ломаченко Бокс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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