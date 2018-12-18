Ломаченко розповів, чи змінить вид спорту
Український чемпіон Василь Ломаченко розповів, чи планує коли-небудь провести бій в UFC .
Ломаченко під час прес-конференції в Києві зізнався, що поки не планує змінювати вид спорту.
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"Чесно кажучи, насправді цікава ідея, але робити я це не буду, тому що я займаюся своєю справою. У мене добре виходить у боксі, а лізти в інший вид спорту і щось доводити заради якоїсь слави, заради грошей, чесно кажучи не цікаво. З приводу Макгрегора, я не хочу зараз "хайпанути" й сказати щось, якусь популярність собі здобути, тому давайте пропустімо це питання", – сказав Василь.
Нагадаємо, що глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн хоче організувати бій Василь Ломаченко – Ентоні Кролла.
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