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      Ломаченко розповів, чи змінить вид спорту

      315 Читать новость на русском
      Василь Ломачекно
      Василь Ломачекно / Twitter

      Український чемпіон Василь Ломаченко розповів, чи планує коли-небудь провести бій в UFC .

      Ломаченко під час прес-конференції в Києві зізнався, що поки не планує змінювати вид спорту.

      Читайте також: Ломаченко розповів, коли його бій відбудеться в Україні

      "Чесно кажучи, насправді цікава ідея, але робити я це не буду, тому що я займаюся своєю справою. У мене добре виходить у боксі, а лізти в інший вид спорту і щось доводити заради якоїсь слави, заради грошей, чесно кажучи не цікаво. З приводу Макгрегора, я не хочу зараз "хайпанути" й сказати щось, якусь популярність собі здобути, тому давайте пропустімо це питання", – сказав Василь.

      Нагадаємо, що глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн хоче організувати бій Василь Ломаченко – Ентоні Кролла.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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