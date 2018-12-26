Ломаченко розповів, де готовий провести бій проти Ентоні Кролли

Одним з майбутніх суперників українського чемпіона світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василя Ломаченка може стати британець Ентоні Кролла. Однак у Ломаченка є свої умови щодо цього бою.

Варто зазначити, що Кролла є обов’язковим претендентом на титул WBA. І Ломаченко готовий провести цей бій, однак лише у США. При цьому що переговори ще не розпочалися.

Читайте також: Чемпіон WBА заявив, що переможе Ломаченка

"Зараз всі пішли на свята, ніхто ніякого чіткої відповіді не може дати: коли бій, з ким бій, які у кого переговори йдуть? Я поки ніякою інформацією не володію. А якщо сторона Кролла говорять про цей поєдинок, то він буде в Штатах. В Англії його не буде", – заявив Ломаченко.

Нагадаємо, 8 грудня Василь Ломаченко переміг пуерториканця Хосе Педрасу та завоював титул WBO та захистив свій чемпіонський пояс WBA