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      Ломаченко розповів, де готовий провести бій проти Ентоні Кролли

      115 Читать новость на русском
      Василь Ломаченко
      Василь Ломаченко

      Одним з майбутніх суперників українського чемпіона світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василя Ломаченка може стати британець Ентоні Кролла. Однак у Ломаченка є свої умови щодо цього бою.

      Варто зазначити, що Кролла є обов’язковим претендентом на титул WBA. І Ломаченко готовий провести цей бій, однак лише у США. При цьому що переговори ще не розпочалися.

      Читайте також: Чемпіон WBА заявив, що переможе Ломаченка

      "Зараз всі пішли на свята, ніхто ніякого чіткої відповіді не може дати: коли бій, з ким бій, які у кого переговори йдуть? Я поки ніякою інформацією не володію. А якщо сторона Кролла говорять про цей поєдинок, то він буде в Штатах. В Англії його не буде", – заявив Ломаченко.

       

      Нагадаємо, 8 грудня Василь Ломаченко переміг пуерториканця Хосе Педрасу та завоював титул WBO та захистив свій чемпіонський пояс WBA

       

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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