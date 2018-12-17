Ломаченко розповів, коли його бій відбудеться в Україні

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) на прес-конференції в Києві заявив уболівальникам, що буде вкрай складно організувати його бій в Україні.

Зазначимо, що дванадцять боїв на професійному рингу Ломаченко провів в США, а ще один раз боксував в Макао.

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Бій в Україні найближчим часом? У мене контракт з американською компанією, вона платить гроші, і організовувати бій в Україні їй невигідно,

– сказав Василь Ломаченко.

Також Ломаченко на прес-конференції заявив, що в 2019 році не варто очікувати бою проти Майкі Гарсії.

Я після бою в Америці залишився на кілька днів і десь на семи-восьми передачах відповідав, що хочу боксувати з Майкі Гарсією. Але я читав, що він іде в іншу вагову категорію. Тому, навряд чи цей бій відбудеться в найближчому 2019 році,

– підсумував Василь.

Нагадаємо, сам Майкі Гарсія розповів, що не хоче бою проти українця, обгрунтувавши це тим, що Ломаченко занадто швидкий для нього і по ньому буде складно потрапити.

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