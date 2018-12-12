Ломаченко розповів, з ким хоче провести наступний бій

Володар чемпіонський поясів за версією WBA і WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко розповів, з ким планує битися у 2019 році.

Зокрема, Ломаченко заявив, що його ціль на наступний рік – об'єднати всі титули в легкій вазі та битися з тими бійцями, які занадто багато базікають.

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Українця цікавить досі непереможний американець Джервонта Девіс. Водночас наразі невідомо, в якій категорії може відбутися цей бій – у легкій або другій напівлегкій (до 59 кг).

"Все це обговорюється. Мені, насправді, це не так важливо. Потрібно подивитися, які будуть варіанти, які пропозиції. Є ще й чемпіон WBC (у вазі до 59 кг) Мігель Берчельт, він також говорить про перехід у легку вагу. Так що він теж один з варіантів", – заявив Ломаченко в інтерв'ю BoxingTalk.

Нагадаємо, що Ломаченко переміг Педрасу одноголосним рішенням суддів – 117:109, 117:109, 119:107 і об'єднав пояси чемпіона світу в легкій вазі у двох версіях – WBA і WBO.

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