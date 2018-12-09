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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Ломаченко суттєво покращив позицію у рейтингу найкращих боксерів світу

      310 Читать новость на русском
      Василь Ломаченко
      Василь Ломаченко / sportsdecaf

      Після перемоги над Хосе Педрасою українець Василь Ломаченко став третім у рейтингу найкращих боксерів світу.

      Ломаченко став третім у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

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      Василь обійшов співвітчизника Олександра Усика й виявився кращим за казаха Геннадія Головкіна. Також позаду Ломаченка британець Ентоні Джошуа.

      Рейтинг BoxRec:

      1. Теренс Кроуфорд (США) - 1090 очок
      2. Сауль Альварес (Мексика) - 1041
      3. Василь Ломаченко (Україна) - 846
      4. Олександр Усик (Україна) - 826
      5. Геннадій Головкін (Казахстан) - 814
      6. Луїс Нері (Мексика) - 792
      7. Срісакет Сор Рунгвісаі (Таїланд) - 752
      8. Мігель Берчельт (Мексика) - 730
      9. Ентоні Джошуа (Великобританія) - 682
      10. Лео Санта Крус (Мексика) - 672

      Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбувся бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою. Це був об'єднавчий бій, де на кону стояли одразу два чемпіонські пояси – WBA та WBO. Бій тривав усі 12 раундів, тому переможця визначали судді. Вони одноголосним рішенням віддали перемогу Ломаченку, який став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі.

       

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Педраса
      Джерело: 24 Канал
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