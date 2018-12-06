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      Ломаченко та Педраса провели дуель поглядів: відео

      739 Читать новость на русском
      Василь Ломаченко
      Василь Ломаченко / twitter.com/VasylLomachenko

      Український чемпіон світу за версією WBА Василь Ломаченко та його суперник володар поясу WBO Хосе Педраса з Пуерто-Ріко провели дуель поглядів.

      Обидва боксери зберігали посмішку на своїх обличчях, однак саме Педраса першим відвів свій погляд.

       

      Читайте також: Ломаченко й Педраса провели відкрите тренування, українець порадував публіку: відео

       

       

      Нагадаємо, що бій Ломаченко-Педраса відбудеться 8 грудня на рингу малої арени комплексу Madison Square Garden в Нью-Йорку (США).

       

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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