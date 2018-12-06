Ломаченко та Педраса провели дуель поглядів: відео
Український чемпіон світу за версією WBА Василь Ломаченко та його суперник володар поясу WBO Хосе Педраса з Пуерто-Ріко провели дуель поглядів.
Обидва боксери зберігали посмішку на своїх обличчях, однак саме Педраса першим відвів свій погляд.
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Нагадаємо, що бій Ломаченко-Педраса відбудеться 8 грудня на рингу малої арени комплексу Madison Square Garden в Нью-Йорку (США).
Джерело: 24 Канал
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