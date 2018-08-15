Ломаченко та Усик позмагались у найоригінальнішому стрибку у воду: відео
Олександр Усик і Василь Ломаченко проводять відпустку в Україні і вирішили позмагатись у стрибках у воду.
Ломаченко стрибав як супермен, а Усик намагався продемонструвати дельфіна. Відео з'явилося на сторінці Василя в Instagram.
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Нагадаємо, що Василя Ломаченка поставили на вершину рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Цю позицію український боксер утримує вже третій місяць поспіль. Крім Ломаченка, в рейтингу з'явився ще один українець, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик.
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Джерело: 24 Канал
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