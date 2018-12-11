Ломаченко у 2019 році проведе як мінімум три поєдинки

Український боксер Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) у 2019 році планує частіше радувати вболівальників своїми поєдинками.

Про це повідомив Егіс Клімас – менеджер українського чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка.

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На даний момент ми не ведемо переговорів про перехід у середню вагу. Наше завдання - домінувати в легкій вазі. Наступним боєм Ломаченка буде або ще один об'єднавчий поєдинок, або зустріч з обов'язковим претендентом, яким зараз є Ентоні Кролла. Думаю, наступного року українець проведе мінімум три поєдинки,

– сказав Клімас.

Нагадаємо, що Ломаченко переміг Педрасу одноголосним рішенням суддів – 117:109, 117:109, 119:107 і об'єднав пояси чемпіона світу в легкій вазі в двох версіях – WBA і WBO.

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