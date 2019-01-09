Ломаченко в квітні проведе бій за титул IBF

Промоутер Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) Боб Арум повідомив, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO повернеться в ринг у квітні.

Українець Василь Ломаченко буде битися з володарем титулу IBF в Лос-Анджелесі.

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Ломаченко повернеться в ринг у квітні. Хлопці з телеканалу ESPN зляться, коли я говорю про це завчасно. Вони люблять анонсувати місце зустрічі, але це буде топова арена Лос-Анджелеса. Ломаченко битиметься з володарем титулу IBF,

– цитує Боба Арума Vringe.com.

Варто зазначити, що володар титулу IBF у легкій вазі визначиться 2 лютого в бою між Річардом Комом з Гани і представником Росії Іса Чанієвим. Попередній володар поясу Майкі Гарсія зробив його вакантним.

В останніх двох боях Ломаченко завоював по титулу. Спочатку він взяв пояс WBA, перемігши Хорхе Лінареса (45-4, 28 КО), а потім доповнив його титулом WBO після перемоги над Хосе Педрасою (25-2, 12 КО).

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