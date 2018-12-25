Ломаченко в шапці Санти привітав з Різдвом

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко привітав усіх з Різдвом.

Ломаченко у своєму Instagram виклав фото, на якому він зображений в шапці Санта-Клауса.

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"З Різдвом всіх! Спасибі всім за вашу підтримку, у мене найкращі фанати", – написав українець.

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