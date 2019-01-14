Ломаченко відновив тренування та готується до титульного бою: відео
Український чемпіон світу за версіями WBA та WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) повернувся до тренувань.
Василь Ломаченку поділився відео в соцмережах. На ньому Ломаченко майстерно жонглює невеличким снарядом.
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Нагадаємо, в останніх двох боях Ломаченко завоював по титулу. Спочатку він взяв пояс WBA, перемігши Хорхе Лінареса (45-4, 28 КО), а потім доповнив його титулом WBO після перемоги над Хосе Педрасою (25-2, 12 КО).
Джерело: 24 Канал
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