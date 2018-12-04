Ломаченко відвідав матч НБА та потрапив на екран: відео

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) відвідав матч НБА " Нью-Йорк Нікс" – "Вашингтон Візардс".

Під час матчу режисери на екранах прорекламували майбутній бій українця проти Хосе Педраси. А згодом камери "вихопили" на трибунах і самого українця. Також, Ломаченко вийшов у центр баскетбольної площадки, щоб привітати американську публіку.

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Нагадаємо, що свій наступний бій Ломаченко проведе проти Хосе Педраси 8 грудня Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.

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