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Ломаченко виконав небезпечний трюк голими руками: відео

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) виклав відео небезпечного трюку у своєму Instagram.

Український боксер показав вболівальникам, як треба забивати цвяхи. Причому боксер виконав цей трюк без будь-яких допоміжних засобів, використавши тільки руки.

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Судячи з усього, український боксер продемонстрував фокус, проте більшість своїх шанувальників у соцмережі Ломаченко вразив.

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Теги: Василь Ломаченко Бокс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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