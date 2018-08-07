Ломаченко виконав небезпечний трюк голими руками: відео

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) виклав відео небезпечного трюку у своєму Instagram.

Український боксер показав вболівальникам, як треба забивати цвяхи. Причому боксер виконав цей трюк без будь-яких допоміжних засобів, використавши тільки руки.

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 7 Авг 2018 в 10:21 PDT

Судячи з усього, український боксер продемонстрував фокус, проте більшість своїх шанувальників у соцмережі Ломаченко вразив.

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