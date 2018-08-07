Ломаченко виконав небезпечний трюк голими руками: відео
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) виклав відео небезпечного трюку у своєму Instagram.
Український боксер показав вболівальникам, як треба забивати цвяхи. Причому боксер виконав цей трюк без будь-яких допоміжних засобів, використавши тільки руки.
Читайте також: Підпал руки та водіння авто під шансон: Ломаченко показав, як відпочиває на батьківщині
Судячи з усього, український боксер продемонстрував фокус, проте більшість своїх шанувальників у соцмережі Ломаченко вразив.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Роббен сам вирішить, коли буде готовий грати20 червня 2010 , 17:16
Лукаш Росол капітулював перед Бйорном Фау у Mercedes Cup12 липня 2012 , 10:27
Шовковський: Україна - мій дім, а я не можу бути байдужим до того, що відбувається в моєму домі18 червня 2014 , 18:12
Українська ліга втратила чотири позиції у рейтингу чемпіонатів і програє російській20 січня 2015 , 10:14