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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ломаченко втратить один з чемпіонських поясів у випадку перемоги над Лінаресом

2497 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко, який є чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі, у випадку перемоги над власником поясу за версією WBA в легкій вазі венесуельцем Хорхе Лінаресем, буде змушений відмовитися від одного з поясів.

Причина в тому, що керівництво WBO, поясом якого володіє Ломаченко, дасть йому десять днів, щоб визначитися з дивізіоном, в якому планує виступати боксер – друга напівлегка вага чи легка вага. Про це пише BoxingScene.

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Видання зазначає, що українець схиляється до того, щоб перейти у легку вагу, відтак вакантним стане його пояс WBO у другій напівлегкій вазі. За нього тоді можуть змагатися Масаюкі Іто та Крістофер "Смурф" Діас. Причиною такого рішення, пише видання, є те, що промоутерами Василя Ломаченка та Крістофера Діаса є Top Rank, відтак компанія може мати у своєму активі двох чемпіонів у різних вагових категоріях.

Варто додати, що у випадку перемоги Ломаченка, українець може встановити своєрідний рекорд, коли за 12 поєдинків на професійному ринзі він стане чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Наразі рекорд належить японцю Кадзуто Іоці – 18 поєдинків. Окрім того, ймовірно, що боксери битимуться і за третій пояс – від The Ring. 

Нагадаємо, бій Ломаченко – Лінарес відбудеться ввечері 12 травня за місцевим часом (в Україні буде 13 травня). Зустріч пройде у "Медісон сквер гарден" у Нью-Йорку.

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Теги: Новини спорту Василь Ломаченко Ломаченко – Лінарес Бокс
Джерело: 24 Канал
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