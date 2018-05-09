Ломаченко втратить один з чемпіонських поясів у випадку перемоги над Лінаресом

Український боксер Василь Ломаченко, який є чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі, у випадку перемоги над власником поясу за версією WBA в легкій вазі венесуельцем Хорхе Лінаресем, буде змушений відмовитися від одного з поясів.

Причина в тому, що керівництво WBO, поясом якого володіє Ломаченко, дасть йому десять днів, щоб визначитися з дивізіоном, в якому планує виступати боксер – друга напівлегка вага чи легка вага. Про це пише BoxingScene.

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Видання зазначає, що українець схиляється до того, щоб перейти у легку вагу, відтак вакантним стане його пояс WBO у другій напівлегкій вазі. За нього тоді можуть змагатися Масаюкі Іто та Крістофер "Смурф" Діас. Причиною такого рішення, пише видання, є те, що промоутерами Василя Ломаченка та Крістофера Діаса є Top Rank, відтак компанія може мати у своєму активі двох чемпіонів у різних вагових категоріях.

Варто додати, що у випадку перемоги Ломаченка, українець може встановити своєрідний рекорд, коли за 12 поєдинків на професійному ринзі він стане чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Наразі рекорд належить японцю Кадзуто Іоці – 18 поєдинків. Окрім того, ймовірно, що боксери битимуться і за третій пояс – від The Ring.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Лінарес відбудеться ввечері 12 травня за місцевим часом (в Україні буде 13 травня). Зустріч пройде у "Медісон сквер гарден" у Нью-Йорку.

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