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УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Ломаченко заступився за Усика перед критиками на адресу чемпіона: фото

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Ломаченко заступився за Усика
Ломаченко заступився за Усика / Фото з вільних мереж

Український боксер та чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко заступився за абсолютного чемпіона світу з боксу та свого кума Олександра Усика, на якого обвалився шквал критики за те, що його поєдинок з росіянином Маратом Гассієвим був проведений у Москві.

Про це свідчить публікація в Instagram-акаунті Ломаченка.

24 канал також повідомляв, що користувачі Facebook неоднозначно відреагували на перемогу Усика у бою з Гассієвим через вигук українця після поєдинку – "Батя в здании".

Водночас Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував президенту Петру Порошенку присвоїти Усику звання Героя України.

Ломаченко опублікував фото, на якому зображений Усик під час свого візиту до українських військових на Донбас.

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"Це фото з нульового блокпоста спеціально викладаю для вас, любителі обливати лайном ні за що ні про що", – мовиться у дописі кума Усика.

Ось читаю коментарі, новини дивлюся, і не розумію... Куди так різко поділися всі псевдо-патріоти, які так сильно намагалися облити Олександра Усика лайном перед боєм у Москві? Тепер і для вас Усик – герой? Загордилися?,
– додав Ломаченко.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

Теги: Новини України Василь Ломаченко Усик – Гассієв Олександр Усик Москва Бокс Новини спорту Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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