Ломаченко хоче поєдинок проти британського боксера: подробиці

Чемпіон WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко зацікавлений в бою проти Ентоні Кролла.

Про це повідомив тренер британського боксера Джо Галлахер в інтерв'ю Sky Sports.

Якщо буде можливість організувати поєдинок проти Ломаченка - ми проведемо цей бій. Мої знайомі з табору Ломаченка вже зв'язувалися зі мною з цього приводу, запропонувавши провести цей бій в Манчестері, – сказав Галлахер.

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Однак невідомо наскільки ця інформація є достовірною, адже Ломаченко зараз знаходиться на піку своєї форми і популярності, і навряд чи йому буде цікаво їхати битися на територію суперника.

Цікаво, що Ентоні Кролла на професійній арені має 6 поразок. Двічі він терпів фіаско від венесуельця Хорхе Лінареса, якого Ломаченко зумів нокаутувати в травні цього року.

Нагадаємо, 26 серпня стало відомо про те, що наступним суперником Ломаченка стане Хосе Педраса, який переміг Раймундо Бельтрана рішенням суддів.

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