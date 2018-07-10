Ломаченко заявив про повернення на ринг: відома дата бою

Український боксер Василь Ломаченко (11-1, 9 КО), який є чемпіоном світу за версією WBA в легкій вазі, розповів про терміни повернення після травми плеча.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram під відео, на якому проводить бій з тінню.

Ну що, я повертаюся до бою 25 серпня. Як думаєте, хто мій наступний суперник?, - написав український боксер.

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Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум в кінці року збирався влаштувати українцеві бій проти переможця двобою Рея Бельтрана і Романа Андрєєва, який повинен відбутися якраз 25 серпня.

Ймовірно, що в результаті переговорів, Андрєєв все-таки пішов на поступки, і суперником Ломаченка стане Раймундо Бельтран.

Нагадаємо, за останні місяці про бажання зустрітися з Ломаченком неодноразово говорив чемпіон світу в легкій вазі Майкі Гарсія (38-0, 30 КО).