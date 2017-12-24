Ломаченко звернувся до фанатів із незвичним проханням
Український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко просить своїх шанувальників обрати йому наступного суперника.
Відповідне опитування спортсмен опублікував у своєму Twitter.
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Так, на розсуд вболівальників пропонуються такі варіанти:
• чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт;
• екс-чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс;
• чемпіон WBA у легкій вазі Хорхе Лінарес;
• чемпіон WBC у легкій вазі Майкі Гарсія.
Зауважимо, що свої голоси варто віддати лише до 30 грудня.
Наразі участь у опитуванні взяли понад 30 тисяч осіб: лідирують Гарсія та Девіс.
Нагадаємо, раніше промоутер Ломаченка Боб Арум заявив, що намагається знайти суперника Василю у другому напівлегкому дивізіоні, оскільки гідних опонентів вже не залишилося.