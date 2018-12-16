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      Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем

      832 Читать новость на русском
      Василь Ломаченко
      Василь Ломаченко / UA-Football

      Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн хоче організувати бій Василь Ломаченко – Ентоні Кролла.

      Хірн у коментарі ESPN заявив, що запропонував найбільший гонорар у кар'єрі Ломаченку.

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      "Для них же краще, якщо вони будуть сприймати мої слова серйозно. Я вже зробив їм неймовірне пропозицію, відправив його Аруму й Егісу Клімасу. Розмір моєї пропозиції у два рази перевищує найбільший гонорар у кар'єрі Ломаченка. І я пропоную їм бій в США. Відповіді я, правда, так і не отримав", – розповів промоутер.

      "Ви знаєте правила. На переговори даються два тижні, а потім йдуть промоутерські торги. Буде дуже цікаво", – додав Хірн.

      Відзначимо, що в разі організації бою Хірном його транслюватиме DAZN, тоді як промоутери українця Top Rank співпрацюють з ESPN.

      Нагадаємо, що британський боксер Ентоні Кролла заявив, що чекає на бій з українським чемпіоном WBO і WBA Василем Ломаченком.

      Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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