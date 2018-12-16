Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн хоче організувати бій Василь Ломаченко – Ентоні Кролла.

Хірн у коментарі ESPN заявив, що запропонував найбільший гонорар у кар'єрі Ломаченку.

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"Для них же краще, якщо вони будуть сприймати мої слова серйозно. Я вже зробив їм неймовірне пропозицію, відправив його Аруму й Егісу Клімасу. Розмір моєї пропозиції у два рази перевищує найбільший гонорар у кар'єрі Ломаченка. І я пропоную їм бій в США. Відповіді я, правда, так і не отримав", – розповів промоутер.

"Ви знаєте правила. На переговори даються два тижні, а потім йдуть промоутерські торги. Буде дуже цікаво", – додав Хірн.

Відзначимо, що в разі організації бою Хірном його транслюватиме DAZN, тоді як промоутери українця Top Rank співпрацюють з ESPN.

Нагадаємо, що британський боксер Ентоні Кролла заявив, що чекає на бій з українським чемпіоном WBO і WBA Василем Ломаченком.