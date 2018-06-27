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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Лондон поділиться кругленькою сумою на проведення реформ в Україні

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Великобританія планує виділити 35 мільйонів фунтів стерлінгів на реформи в Україні
Великобританія планує виділити 35 мільйонів фунтів стерлінгів на реформи в Україні / Twitter

Великобританія підтримує проведення реформ в Україні і планує виділити для їх продовження 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Повідомлення про це з'явилось на сайті уряду Сполученого Королівства.

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Виділення фінансової допомоги Україні під час саміту у Копенгагені продовжив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.

Він також наголосив на тому, що "Україна добилася великих успіхів в боротьбі з корупцією і підвищенням прозорості в українських установах".

Зустріч з главою МЗС Великобританії на конференції з питань реформ в Україні провів прем’єр Володимир Гройсман.

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Теги: Новини України Великобританія Гроші Реформи
Джерело: 24 Канал
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