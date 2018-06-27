Лондон поділиться кругленькою сумою на проведення реформ в Україні

Великобританія підтримує проведення реформ в Україні і планує виділити для їх продовження 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Повідомлення про це з'явилось на сайті уряду Сполученого Королівства.

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Виділення фінансової допомоги Україні під час саміту у Копенгагені продовжив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.

Він також наголосив на тому, що "Україна добилася великих успіхів в боротьбі з корупцією і підвищенням прозорості в українських установах".

A year on from the London #UkraineReformConference, strong international support for in Copenhagen today. Much progress has been made on reform, but Ukrainian govt must build on this momentum. We and our partners are here to help pic.twitter.com/eospPeUq1j — Boris Johnson (@BorisJohnson) 27 червня 2018 р.

Зустріч з главою МЗС Великобританії на конференції з питань реформ в Україні провів прем’єр Володимир Гройсман.

Копенгаген. День Другої конференції з питань реформ. Ранок з Главою МЗС Великої Британії Борисом Джонсоном @BorisJohnson. Минулого року за його ініціативи ми провели першу конференцію і сьогодні почули схвальні оцінки вже проведеної роботи. #UkraineReform #UkraineReformConference pic.twitter.com/OV472emiuA — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 27 червня 2018 р.

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