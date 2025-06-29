У Лондоні судили чоловіка, який напав на людей через психоз і вбив дитину самурайським мечем

У Лондоні суд визнав винним чоловіка, який напав на людей та вбив 14-річного хлопчика самурайським мечем. Подія сталася ще у квітні 2024 року, обвинувачений просто на вулиці здійснив дебоширство, поранив 5 людей, зокрема поліцейських, і позбавив життя дитину.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Убивці дитини в Лондоні винесли жорстокий вирок

Слідство встановило, що нападником, який поранив людей у східній частині Лондона біля станції метро Hainault самурайським мечем, був 37-річний Маркус Монзо. Чоловік іспансько-бразильського походження працював у місті кур'єром. Перед тим, як напасти на людей, він буцімто заїхав на власному фургоні в один із будинків та вийшов з авто із самурайським мечем. Злочинець завдав ножового поранення зокрема підлітку Даніелю Анджоріну, якого доставили до лікарні. Але врятувати життя дитини не вдалося. Чоловіка затримали того ж дня за допомогою удару електрошокером.

Суд Лондона провів засідання щодо озброєного нападу та вбивства. Маркусу Монзо за скоєне присудили щонайменше 40 років ув'язнення. Після цього він, можливо, матиме право на звільнення.

Суддя Беннатан описав той ранок, який був спокійним, доки Маркус не з'явився на вулиці. Спочатку чоловік врізався у пішохода Донато Івуле. Постраждали намагався втекти, але не встиг – нападник поранив його ножем.

Після цього він підійшов ззаду до 14-річного Даніеля, коли той ішов до школи. Вбивця застосував меч і завдав дитині смертельного удару в шию. Батьки хлопця на судовому засіданні сказали, що жоден вирок вбивці не поверне їм дитину.

Ми не побачимо, як він одружується чи має дітей. Усе те звичайне, чого батьки сподіваються для своїх дітей. Усі ці надії та прагнення були жорстоко відібрані у нас через злі дії Маркуса Монзо. Це був найгірший кошмар у нашому житті. Пережити біль втрати дитини таким жорстоким і диким способом. Жодна сім'я не повинна переживати це,

– сказав батько вбитого Ебенезер Анджорін.

Хлопчик, якого вбив Монзо / Фото поліції

Працівниця поліції Ясмін Мечем-Вітфілд була на місці події та намагалася зупинити вбивцю. Однак нападник завдав їй серйозні травми їй також.

Постраждала від дій Маркуса отримала й подружня пара Генрі Поланії та Сінді Аріас. Кілер увірвався до їхнього будинку, де вони спали разом із маленькою дитиною, і поранив чоловіка.

Затримати нападника на парковці зміг інспектор поліції Молой Кемпбелл загнав нападника на парковку і затримав його, але чоловік відбивався від правоохоронця, внаслідок чого той отримав поріз руки.

Як вдалося з'ясувати після затримання, у Маркуса Монзо стався психоз після вживання канабісу. Чоловік був прихильником насильства, ультраправого екстремізму й теорій змови. Надихнувшись відео в соціальних мережах, він вирішив, що має альтернативний образ "професійного вбивці". Прокурори також розповіли, що чоловік намагався "вбити багато людей", а перед цим наджорстоко зарізав свого кота.

У суді показали кадри, що підтверджують напад Маркуса Монзо на людей / Скриншоти з відео

Під час розгляду справи продемонстрували відео з камер спостереження, де чутно крики людей та видно, як вбивця врізався в натовп на авто та завдавав ударів мечем.

Чоловік стверджував, що не пам'ятає, як здійснював напади, і заперечував убивство Деніеля та замахи на людей. Але враховуючи ці факти, суд виніс вирок. Монзо також визнали винним у крадіжці зі зломом за обтяжувальних обставин та зберіганні предмета з лезом або вістрям. Хоча на допиті він зі сльозами на очах запевняв, що буцімто не хотів нікого вбивати, а мечі придбав для декору. Але в якийсь момент Маркус Монзо нібито відчув, що наближається кінець світу, через що злякався і почав нападати з мечем на перехожих.

Злочинець розповів, що його незвичні погляди з'явилися після "духовної подорожі" в Індію, де він спробував галюциногенну аяуаску та почав регулярно курити марихуану.