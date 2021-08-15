У Лондоні стріляли у будинок, де проходила вечірка: поранили людей
Джерело:Mirror
У Лондоні в районі Камден невідомі стріляли у будинок з людьми, де проходила вечірка. Через це поранення отримали 4 осіб.
Інцидент трапився в північній частині Лондона. Стріляли орієнтовно після 22 години 14 серпня.
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Свідки розповіли, що злочинці стріляли з автомобіля, проїжджаючи повз будинок. Вони встигли здійснити кілька пострілів, які поранили людей:
- двох жінок, яким надали першу допомогу й швидка їх забрала в лікарню;
- а також жінку та чоловіка, які самі потрапили в медзаклад.
Всі четверо отримали вогнепальні поранення. Поліція вже почала розслідувати справу.
На місці злочину перебувають поліцейські. Слідство триває,
– розповіли у поліції.
Поліція розслідує деталі стрілянини з пораненими / Фото Manning/LNP
Ба більше, правоохоронці запевняють, що не розглядають цю подію як акт тероризму.
Останні стрілянини у світі
- У місті Плімут на півдні Англії 12 серпня сталася стрілянина. Правоохоронці повідомили, що 6 загиблих. Стріляв 23-річний чоловік, який згодом покінчив життя самогубством.
- 8 серпня у Чикаго через стрілянину загинула офіцерка. Це трапилось, коли 2 поліцейських зупинили авто, у якому їхали троє людей. Раптом хтось відкрив вогонь по правоохоронцях.
- У штаті Нью-Мексико, що у США, учень відкрив стрілянину прямо посеред дня на перерві в школі. Через це трагічно загинув 13-річний учень. Відомо, що перед тим між учнями відбулась суперечка – згодом один витягнув зброю. Поліція з'ясовує, звідки вона у дитини.