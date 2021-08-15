У Лондоні стріляли у будинок, де проходила вечірка: поранили людей

15 серпня 2021 , 14:23
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Джерело:

Mirror

У Лондоні в районі Камден невідомі стріляли у будинок з людьми, де проходила вечірка. Через це поранення отримали 4 осіб.

Інцидент трапився в північній частині Лондона. Стріляли орієнтовно після 22 години 14 серпня.

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Свідки розповіли, що злочинці стріляли з автомобіля, проїжджаючи повз будинок. Вони встигли здійснити кілька пострілів, які поранили людей:

  • двох жінок, яким надали першу допомогу й швидка їх забрала в лікарню;
  • а також жінку та чоловіка, які самі потрапили в медзаклад. 

Всі четверо отримали вогнепальні поранення. Поліція вже почала розслідувати справу.

На місці злочину перебувають поліцейські. Слідство триває,
– розповіли у поліції.


Поліція розслідує деталі стрілянини з пораненими / Фото  Manning/LNP

Ба більше, правоохоронці запевняють, що не розглядають цю подію як акт тероризму.

Останні стрілянини у світі

  • У місті Плімут на півдні Англії 12 серпня сталася стрілянина. Правоохоронці повідомили, що 6 загиблих. Стріляв 23-річний чоловік, який згодом покінчив життя самогубством. 
  • 8 серпня у Чикаго через стрілянину загинула офіцерка. Це трапилось, коли 2 поліцейських зупинили авто, у якому їхали троє людей. Раптом хтось відкрив вогонь по правоохоронцях. 
  • У штаті Нью-Мексико, що у США, учень відкрив стрілянину прямо посеред дня на перерві в школі. Через це трагічно загинув 13-річний учень. Відомо, що перед тим між учнями відбулась суперечка – згодом один витягнув зброю. Поліція з'ясовує, звідки вона у дитини.
Автор: Діана Квасневська