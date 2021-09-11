Лондонські ліхтарі та пам'ятник Парижу: артоб'єкти Дніпра та їхні світові аналоги 

Дніпро є великим і мультикультурним містом із великою кількістю артоб’єктів і цікавої архітектури. У них можна помітити й навіть відчути впливи культур різних країн. Проте це не можна вважати плагіатом, оскільки часто художники та архітектори лише надихаються чужим доробком.

Ми зібрали основні артоб'єкти й будівлі Дніпра, які є вкрай схожими на аналогічні витвори в інших країнах. Інколи схожість з іноземними аналогами – очевидна, а в деяких видно лише спробу надихнутися.

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Найбільші хмарочоси з духом США

Житловий комплекс "Вежі" став відправною точкою історії українських хмарочосів. Ці дві будівлі найбільше виділяються зі всього ландшафту міста. Їхній проєкт отримав кілька українських премій у сфері архітектури.

На момент будівництва у 2003 році це були найвищі споруди України. А зараз житловий комплекс досі залишається найвищими будівлями Дніпра – 106 метрів.

Багато людей відзначають схожість цих споруд із хмарочосом "Ельдорадо", який збудували у стилі ар-деко в Нью-Йорку. Слід зазначити, що висота там – така сама.

Схожість "Веж" і "Ельдорадо" / Фото "Будпортал" і "Афіша"

Рвана скульптура родом з Парижа

У 2012 році в Дніпрі створили пам'ятник розстріляному мільйонерові Геннадію Аксельроду. У цієї скульптури немає тулуба. Її встановили в торговому центрі "Пасаж", спроєктованому Аксельродом.

Слід зазначити, що ідея відсутності тулуба в скульптур не є новою. Схожі твори можна зустріти в Парижі. Їх зробив французький скульптор Бруно Каталано, відомий саме за своїми "частковими" скульптурам.

Пам'ятник Аксельроду та роботи Каталано / Фото dnepr.info та Muse

Вуличне освітлення світового зразка

У кварталі Сент-Джеймс в Лондоні можна побачити дуже нестандартні опори освітлення вздовж доріжки. У Дніпрі нещодавно створили схоже освітлення на вулиці Короленка.

Проте "світлові стовпи" в Дніпрі мають не зовсім такий вигляд, як британські. У кожного з них – інший градус згину, а це більш ефектно. Слід зазначити, що освітлення вулиці Короленка отримало міжнародну нагороду LIT Design Awards. Дніпро вибороло 1 місце серед 45 конкурсантів різних країн у категорії "пейзажне освітлення".

Ліхтарі в Дніпрі та у Лондоні / Фото 056.ua та E-architect

Гігантська туфелька з нержавійки

Біля одного з торгових центрів Дніпра можна натрапити на велетенську жіночу туфельку з металу. Її наче зібрали з багатьох каструль. Це пряме та сильне художнє висловлення, яке навіть не потребує жодних пояснень.

Проте, на жаль, ця ідея не належить жителям Дніпра. Такі ж туфельки створює відома португальська мисткиня Джоанна Васконселос. Для своїх інсталяцій вона використовує каструлі та сковорідки, з яких робить скульптури у вигляді взуття на високих підборах.

Інсталяції Васконселос виставляються в багатьох приватних колекціях від Сеула до Версаля. Вони – досить витривалі до перепадів температур і вологи, оскільки зроблені з нержавіючої сталі.

Туфельки з каструль у Дніпрі та Португалії / Фото Vgorode та Joanavasconcelos.com

Метал, зав'язаний у вузол

На вулиці Яворницького 3 вересня встановили нову артінсталяцію – 2 великих залізних вузли. За словами автора Віктора Кузнєцова, вони символізують внутрішню боротьбу в душі людини. Ці інсталяції мають такий вигляд, наче хтось зав'язав велетенські прутики металу. На фото з місця, де вони стоять завжди можна помітити людей, які зацікавлено розглядають фігури.

Схожу інсталяцію з назвою "Вузол" можна зустріти на вулицях ділового кварталу Лондону Кенері-Уорф. Її у 2017 році створив відомий скульптор Річард Хадсон. Попри схожість матеріалу, вона має зовсім іншу форму, яка не нагадує вузол. Це радше викручена та понівечена трубка значно меншого розміру. Тому навіть, якщо автор дніпровських вузлів бачив її, це зовсім не можна назвати плагіатом.

Дніпровські вузли та "Вузол" у Британії / Фото Depo.ua та Canary Wharf Group plc.

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Ті, що не мають аналогів

У місті є й об'єкти, які унікальні та не менш цікаві. Деякі з них виглядають не лише красивими, а й змушують задуматися. А є й такі, що стали невіднятним символом міста.

Атлант у повний зріст

11 вересня 2020 року на вулиці Південній створили величезну статую Атланта, який руйнує окови. Цей об'єкт виконано у фірмовому стилі митця, який його створив – відомого скульптора Єгора Зігури.

Шматки металу в багатьох місцях – наче проплавлені та стерті. Окрім цього, дух старовини роботі надає й зелений колір окисненої бронзи.

7-метрова постать Атланта є досить величною та викликає захоплення. Вона гармонійно вписується в реконструйовану пішохідну зону Катеринославського бульвару.

Атлант на Південній у Дніпрі / Фото "Інформатора"

Арматурна подяка меру

Після реконструкції Нового мосту у 2019 році, містяни вирішили віддячити очільнику міськради. Тому там встановили інсталяцію, яку назвали "Крісло мера".

Її зробили зі шматків арматури, які зварили на стиках, і важить вона приблизно пів тонни. Випнуті краї арматури тут є не лише символом будівництва, а можливістю відчути "легкість" перебування на посаді мера. Автор роботи – Олег Україна.

"Крісло мера" та його автор / Фото міськради Дніпра

Куля, що виконує бажання

Одним із найвідоміших місць Січеславської набережної Дніпра є Куля бажань. Цей унікальний артоб'єкт на Фестивальному причалі не лише має нетиповий вигляд, а й одразу після встановлення швидко став улюбленим місцем зустрічі молоді міста.



Куля бажань на набережній у Дніпрі / Фото "Йод.Media"

Зелену кулю, яку зробили з великих скляних дисків, тут встановили ще у 2005 році. Проте її історія була від початку була наповненою різними барвами вандалізму. Окрім того, що артоб'єкт часто розмальовують, його навіть кілька разів розбивали.

Вперше кулю зруйнували у 2011 році вандали, які пояснили свої дії релігійними переконаннями. Згодом її відновили, проте кулю знову розбили у 2014-му. Через 2 роки вже встановили 3 версію та вона досі там стоїть.

Здебільшого між дисками є маленькі папірці, на яких написано короткі бажання людей. Місцеві переконують, що вони обов'язково виконаються, якщо такий папірець протиснути в щілини між дисками.

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Реставрація розбитої Кулі бажань у Дніпрі / Фото gorod.dp.ua