У Голосіївському районі Києва дорогою бігає лось: водіїв просять бути обережними – відео
Саперно-Слобідською дорогою у Києві 4 серпня бігає великий лось. Тварину помітили мешканці столиці та навіть встигли зняти на відео.
У ролику чоловік помічає лося, коли той просто перебігає йому шлях. Далі нещасна тварина лізе у чагарники, а на тлі видніються висотки столиці. Відповідний ролик розмістила у мережі фейсбук-спільнота "Київ Оперативний".
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Тільки що на Саперно-Слобідській був помічений лось – бігає дорогою. Будьте уважні,
– мовиться у повідомленні.
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У коментарях до допису більшість користувачів дивується побаченому та жартує. Втім, є й ті, кому шкода тварини. Кияни сподіваються, що лось зможе вибратися із "кам'яних джунглів" до лісу безпечно – цілим та неушкодженим.
До речі, це вже не перший раз, коли у Голосіївському районі столиці помічають лося. У січні таку тварину вже помічали на проспекті Науки у Києві.