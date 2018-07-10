"Лос-Анджелес Лейкерс" офіційно підписали контракт з українцем Святославом Михайлюком
Керівництво "Лос-Анджелес Лейкерс" вирішило підписати контракт з українським захисником Святославом Михайлюком. До цього гравець був обраний під 47-им піком під час драфту НБА 2018.
Контракт розраховано на три роки з можливістю його продовжити ще на рік.
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При цьому сума угоди не повідомляється. Однак, за даними інсайдера НБА Шамса Чаранії, за три роки Михайлюк отримає 4,6 мільйона доларів. У перший рік його зарплата може становити 1,5 мільйона доларів.
Джерело: 24 Канал
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