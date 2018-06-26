"Лос-Анджелес Лейкерс" офіційно представили Михайлюка: фото
Український баскетболіст Святослав Михайлюк офіційно представлений гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс".
У клубі НБА гравець виступатиме під номером "19".
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Нагадаємо, Святослава Михайлюка обрав під 47-им піком на драфті НБА клуб "Лос-Анджелес Лейкерс". Окрім нього, команда обрала під 25-им піком Моріца Вагнера.
Також на драфті НБА було обрано ще одного українця – під 44-им піком "Вашингтон Візардс" вибрав Юсуфа Санона.
Джерело: 24 Канал
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