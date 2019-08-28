"Лот бімба-ракета": за скільки продають "Арена-Сіті" в центрі Києва

У Києві виставили на аукціон частину торгово-офісного центру "Арена-Сіті", оренда офісів у якому дотепер була найдорожчою у столиці.

Що треба знати про "Арена-Сіті"?Це торгово-офісний центр на вулиці Басейній в центрі Києва, розташований поруч з Бесарабським ринком. "Арена Сіті" входить у комплекс "Арена" разом з Arena Entertainment, Arena Class та торговим центром Mandarin Plaza.

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Як написав у своєму Facebook голова Державної митної служби Максим Нефьодов, на продаж виставлена найпафосніша столична нерухомість. Якщо хтось з олігархів чи просто бізнесменів мріяв потішити себе шопінгом і оселитись в самому центрі Києва, тепер може це зробити через аукціон на ProZorro.Продажі.

Що відомо про лот? Нежитлове приміщення в бізнес-центрі "Арена-Сіті" на вулиці Великій Васильківській, 5 виставлене на продаж зі стартовою ціною 65 мільйонів гривень.

Приміщення загальною площею 976,3 метрів квадратних розташоване на 3-му поверсі "Арена-Сіті" і складається з двох частин: офісно-кабінетної (площа – 480 м кв) та 26 автономних номерів готелю (496,3 м кв).

Аукціон з продажу цього лоту буде проведений 30 вересня 2019. Розмір мінімального кроку – 650 тисяч гривень.

Серед інших незвичних лотів, про які згадує Нефьодов, – Первомаська гідроелектростанція на Миколаївщині. Комплекс з кількох будівель загальною площею 2898,4 метрів квадратних виставлений на аукціон за 64,639 млн грн.

До слова, у розслідуваннях журналістів програми "Наші гроші" йшлось, що на одному із найпафосніших і найдорожчих розважальних центрів столиці Arena Entertainment, який входить до складу "Арена-Сіті", заробляє головний податковий міліціонер часів Януковича Андрій Головач.

Навесні 2019 у ЗМІ з'явилась інформація, що компанія олігарха Дмитра Фірташа продала частину торгово-офісного центру "Арена-Сіті" в центрі Києва Сергію Тігіпку.

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