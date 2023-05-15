Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіяни "самі нарвались на неприємності, бо летіли нас вбивати".

Дивіться також Зник і третій гелікоптер, – Повітряні сили про ще одну втрату у "чорний день" російської авіації

Загиблі льотчики воювали у Сирії

Ігнат повідомив, що російська пропаганда зараз розглядає багато варіантів пояснення "літакопаду", аби не налякати своє населення. Вони вигадують історії про роботу партизанів та бомбардування українськими винищувачами.

Льотчики, яких направили вбивати українців, були ті самі, що й вбивали людей у Сирії. При чому вони були одними з найкращих,

– зауважив речник.

Він додав, що багато російських пілотів вже не буде ніколи літати: дехто в полоні, дехто отримав поранення, дехто вийшов зі строю назавжди. Попри це, Росія продовжує навчати льотчиків. Ігнат наголосив, що країна-агресорка щороку може випускати 100 – 150 пілотів.

"Тому особливої надії на те, що в Росії закінчаться льотчики, ми, звичайно, не маємо. Але те, що якісний склад буде значно гірший, то це однозначно. Це війна", – підсумував спікер Повітряних сил.

Що варто знати про "чорний день" авіації Росії