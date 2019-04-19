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      Суд вигородив Росію у справі Іл-74: з'явилась емоційна реакція льотчиків

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      Льотчики ЗСУ обурилися, що суд вигородив Росію у справі Іл-76
      Льотчики ЗСУ обурилися, що суд вигородив Росію у справі Іл-76 / Фото з відкритих джерел

      Бойові льотчики авіації Повітряних сил Збройних сил України назвали ганебним рішення суду, який не визнав загибель командира Іл-76 Олександра Бєлого у 2014 році наслідком агресії Росії.

      Військові наголошують, що за кожним таким рішенням сльози батьків, вдів та дітей убитих за захист української землі воїнів, пише командування Повітряних сил ЗСУ.

      Читайте також: Суддя не розуміла, чому треба визнати агресію Росії, – вдова командира збитого Іл-76

      Суддя Мелітопольського міськрайонного суду Юлія Горбачова 16 квітня відмовилась визнати, що загибель у липні 2014 року збитого у небі над Луганськом літака Іл-76 є результатом збройної агресії Росії. Разом із командиром загинули 8 членів екіпажу та 40 десантників 25-ї повітряно-десантної бригади. 

      Виникає питання: як після прийняття таких судових рішень військові льотчики та інші військовослужбовці Збройних Сил України можуть якісно виконувати бойові завдання в районі проведення Операції Об’єднаних сил? 
      – обурюються військові.

      Льотчики наголошують, що виникає враження, ніби "не український суд за не українські гроші намагається прискорити забуття про війну та про агресію окупанта".

      "За аналогічних умов, від російських ракет загинули ще п'ятнадцять військових льотчиків Повітряних сил, серед яких Герої України Костянтин Могилко та Дмитро Майборода, а ще льотчики армійської авіації Сухопутних військ та три сотні пасажирів рейсу МН-17", – нагадали воїни судді.

      Бойові льотчики звернулися до судових інстанцій – закликали не розділяти країну і пам’ятати про людей, які віддали за незалежність та продовжують її виборювати.

      Коли збили ІЛ-76?Трагедія сталася у ніч із 13 на 14 червня, тоді російські терористи підбили військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних сил України ІЛ-76,який здійснював посадку в аеропорту "Луганськ". На борту перебували 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців 25-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Літак повинен був доставити боєприпаси, продукти, а також підкріплення українським військовослужбовцям, які перебували в оточенні бойовиків і російських військових.

      27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав винним у службовій недбалості, що призвела до загибелі льотчиків і десантників, генерал-майора Віктора Назарова. Йому призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Назаров подав апеляцію, розгляд якої триває й досі. На цей момент генерал Назаров перебуває на волі.

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії
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