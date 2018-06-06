Louis Vuitton найняв шамана, щоб зупинити дощ перед показом у Франції

Модний дім Louis Vuitton звернувся до послуг шамана, щоб той зупинив дощ перед показом у Шантійї, Франція.

Про незвичайний спосіб приборкання погоди розповіла стиліст Кейт Янг, повідомляє Fox News.

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Стиліст зазначила, що шаман заклинав дощ, цілуючи дерева.

Vuitton найняла шамана, щоб запобігти дощ, і, схоже, той досяг успіху – дощ зачекав, поки шоу закінчиться,

– наголосила вона.

Зазначається, Louis Vuitton не вперше вдається до послуг заклинателів дощу. До прикладу, шаман контролював погоду під час показу в Ріо-де-Жанейро.

Допис, поширений Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 30 Тра 2018 р. о 10:16 PDT

Згодом керівники модного дому вирішили відмовитися від його послуг, але змінили рішення після зливи на показі Dior.

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Джерело наголошує, що офіційні представники Louis Vuitton не коментують цю інформацію.

Дивіться відео з показу:

Допис, поширений Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 30 Тра 2018 р. о 11:57 PDT