Louis Vuitton найняв шамана, щоб зупинити дощ перед показом у Франції
Модний дім Louis Vuitton звернувся до послуг шамана, щоб той зупинив дощ перед показом у Шантійї, Франція.
Про незвичайний спосіб приборкання погоди розповіла стиліст Кейт Янг, повідомляє Fox News.
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Стиліст зазначила, що шаман заклинав дощ, цілуючи дерева.
Vuitton найняла шамана, щоб запобігти дощ, і, схоже, той досяг успіху – дощ зачекав, поки шоу закінчиться,
– наголосила вона.
Зазначається, Louis Vuitton не вперше вдається до послуг заклинателів дощу. До прикладу, шаман контролював погоду під час показу в Ріо-де-Жанейро.
Згодом керівники модного дому вирішили відмовитися від його послуг, але змінили рішення після зливи на показі Dior.
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Джерело наголошує, що офіційні представники Louis Vuitton не коментують цю інформацію.
Дивіться відео з показу: