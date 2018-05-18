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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Louis Vuitton створили колекцію для футбольних фанатів: фото

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Колекція Louis Vuitton для футбольних фанатів
Колекція Louis Vuitton для футбольних фанатів / L`officiel

З нагоди чемпіонату світу з футболу-2018, відомий бренд Louis Vuitton створив капсульну колекцію шкіряних аксесуарів.

Співробітництво Louis Vuitton з FIFA почалося в 2010 році: тоді французький бренд розробив дизайн валізи для футбольного кубку, пише L`officiel.

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Футбольна колекція Louis Vuitton

Нову футбольну колекцію поповнили наплічники Apollo, дорожні сумки Keepall, гаманці, візитниці, чохли для гаджетів та бірки для валіз.


Футбольна колекція Louis Vuitton
 

Кожен покупець зможе персоналізуваті сумки Keepall під прапор будь-якої країни. Аксесуари для модних вболівальніків будуть доступні з 15 червня по 15 липня на офіційному сайті бренду і в головних магазинах по всьому світу.


Футбольна колекція Louis Vuitton


Футбольна колекція Louis Vuitton


Футбольна колекція Louis Vuitton

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: 24 Канал
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