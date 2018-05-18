Louis Vuitton створили колекцію для футбольних фанатів: фото

З нагоди чемпіонату світу з футболу-2018, відомий бренд Louis Vuitton створив капсульну колекцію шкіряних аксесуарів.

Співробітництво Louis Vuitton з FIFA почалося в 2010 році: тоді французький бренд розробив дизайн валізи для футбольного кубку, пише L`officiel.

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Футбольна колекція Louis Vuitton

Нову футбольну колекцію поповнили наплічники Apollo, дорожні сумки Keepall, гаманці, візитниці, чохли для гаджетів та бірки для валіз.



Футбольна колекція Louis Vuitton



Кожен покупець зможе персоналізуваті сумки Keepall під прапор будь-якої країни. Аксесуари для модних вболівальніків будуть доступні з 15 червня по 15 липня на офіційному сайті бренду і в головних магазинах по всьому світу.



Футбольна колекція Louis Vuitton



Футбольна колекція Louis Vuitton