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      Лоукост Buta Airways почне літати зі Львова: напрямки і ціни

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      Лоукост Buta Airways почне літати зі Львова / booking.butaairways.az

      Лоукост Buta Airways з 23 грудня 2019 року запустить прямі рейси зі Львова до азербайджанського Баку. Ціна квитків стартує від 760 гривень в одну сторону.

      Лоукост виконуватиме рейс зі Львова 2 рази на тиждень: по понеділках і четвергах.

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      На сайті авіакомпанії зазначено, що вильоти зі Львова заплановані на 10:45 по понеділках і на 13:30 по четвергах. Водночас вильоти з Баку будуть виконуватися о 07:45 по понеділках і о 10:30 по четвергах.

      Час перельоту становитиме 3 години 30 хвилин зі Львова в Баку. У протилежному напрямку – 4 години.

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      Рейс Львів – Баку/ Скріншот з сайту Buta Airways

      баку львів літак ціни авіація
      Рейс Баку – Львів/ Скріншот з сайту Buta Airways

      Ціна квитків стартує від 760 гривень в одну сторону за тарифом Buta Budget. Тобто у вартість квитка входить лише маленька ручна поклажа з габаритами до 35х30х10 сантиметрів.

      Провезення ручної поклажі з габаритами до 55х35х20 сантиметрів без обмеження по вазі коштує 720 гривень, а перевезення однієї валізи в багажі з вагою до 23 кілограмів – від 600 гривень до 720 гривень залежно від часу оплати.

      Що відомо про Buta AirwaysButa Airways є лоукостом азербайджанської державної авіакомпанії AZAL. Компанію створили у 2017 році. Наразі в Україні Buta Airways літає Одесу, Київ та Харків.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Подорожі Транспорт Новини Львова авіація Новини Азербайджану
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