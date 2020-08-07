Лоукостер SkyUp відкриває продаж квитків до Європи
Популярна українська лоукост-авіакомпанія SkyUp розпочала продавати білети на рейси до низки країн Європи. Це відбувається в межах зимового розкладу 2020/2021, який стартує у жовтні та триватиме до 27 березня. Щоправда, перші польоти відбудуться вже у вересні.
Про це авіаперевізник повідомив на своєму офіційному сайті. Квитки за 14 європейськими маршрутами з вильотом з Києва вони почали продавати вже з 7 серпня.
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Так, на skyup.aero можна придбати квитки до Чехії, Італії, Грузії, Франції, Вірменії, Іспанії, Словаччини та Португалії.
Графік рейсів
З 25 вересня
- Київ — Прага — Київ: вівторок, четвер, п’ятниця, неділя.
Вартість – від 1 495 гривень в один бік без багажу.
З 25 жовтня
- Київ — Пардубіце — Київ: понеділок, середа, субота.
Вартість – від 554 гривень в один бік без багажу.
- Київ — Бергамо (Оріо-аль-Серіо) — Київ: понеділок, середа, субота.
Вартість – від 1 218 гривень в однин бік без багажу.
- Київ — Рим (Ф’юмічіно) — Київ: вівторок, четвер, неділя.
Вартість – від 1 246 гривень в один бік без багажу.
- Київ — Неаполь — Київ: вівторок, четвер, неділя.
Вартість – від 942 гривень в однин бік без багажу.
- Київ — Тбілісі — Київ: щодня.
Вартість – від 1 495 гривень в однин бік без багажу.
- Київ — Батумі — Київ: вівторок, четвер, неділя.
Вартість – від 1 634 гривень в однин бік без багажу.
- Київ — Париж (Бове) — Київ: вівторок, четвер, субота, неділя.
Вартість – від 1 634 гривень в однин бік без багажу.
- Київ — Єреван — Київ: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця, субота.
Вартість – від 2 187 гривень в однин бік без багажу.
- Київ — Ніцца — Київ: четвер, неділя.
Вартість – від 2 464 гривень в однин бік без багажу.
- Київ — Барселона — Київ: середа, субота.
Вартість – від 1 495 гривень в однин бік без багажу.
- Київ — Аліканте — Київ: четвер, неділя.
Вартість – від 1 495 гривень в однин бік без багажу.
- Київ — Лісабон — Київ: понеділок, п’ятниця.
Вартість – від 1 772 гривень в однин бік без багажу.
Радимо ознайомитися SkyUp продовжує регулярні рейси по Україні: дати
17 грудня — 28 лютого
- Київ — Попрад-Татри — Київ: четвер, неділя.
Вартість – від 803 гривень в однин бік без багажу.