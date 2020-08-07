Популярна українська лоукост-авіакомпанія SkyUp розпочала продавати білети на рейси до низки країн Європи. Це відбувається в межах зимового розкладу 2020/2021, який стартує у жовтні та триватиме до 27 березня. Щоправда, перші польоти відбудуться вже у вересні.

Про це авіаперевізник повідомив на своєму офіційному сайті. Квитки за 14 європейськими маршрутами з вильотом з Києва вони почали продавати вже з 7 серпня.

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Так, на skyup.aero можна придбати квитки до Чехії, Італії, Грузії, Франції, Вірменії, Іспанії, Словаччини та Португалії.

Графік рейсів

З 25 вересня

Київ — Прага — Київ: вівторок, четвер, п’ятниця, неділя.

Вартість – від 1 495 гривень в один бік без багажу.

З 25 жовтня

Київ — Пардубіце — Київ: понеділок, середа, субота.

Вартість – від 554 гривень в один бік без багажу.

Київ — Бергамо (Оріо-аль-Серіо) — Київ: понеділок, середа, субота.

Вартість – від 1 218 гривень в однин бік без багажу.

Київ — Рим (Ф’юмічіно) — Київ: вівторок, четвер, неділя.

Вартість – від 1 246 гривень в один бік без багажу.

Київ — Неаполь — Київ: вівторок, четвер, неділя.

Вартість – від 942 гривень в однин бік без багажу.

Київ — Тбілісі — Київ: щодня.

Вартість – від 1 495 гривень в однин бік без багажу.

Київ — Батумі — Київ: вівторок, четвер, неділя.

Вартість – від 1 634 гривень в однин бік без багажу.

Київ — Париж (Бове) — Київ: вівторок, четвер, субота, неділя.

Вартість – від 1 634 гривень в однин бік без багажу.

Київ — Єреван — Київ: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця, субота.

Вартість – від 2 187 гривень в однин бік без багажу.

Київ — Ніцца — Київ: четвер, неділя.

Вартість – від 2 464 гривень в однин бік без багажу.

Київ — Барселона — Київ: середа, субота.

Вартість – від 1 495 гривень в однин бік без багажу.

Київ — Аліканте — Київ: четвер, неділя.

Вартість – від 1 495 гривень в однин бік без багажу.

Київ — Лісабон — Київ: понеділок, п’ятниця.

Вартість – від 1 772 гривень в однин бік без багажу.

Радимо ознайомитися SkyUp продовжує регулярні рейси по Україні: дати

17 грудня — 28 лютого