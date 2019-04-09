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      Лоукостер Ernest Airlines відкриває рейс на популярний напрямок з Одеси

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      Лоукостер Ernest Airlines відкриває рейс на популярний напрямок з Одеси
      Лоукостер Ernest Airlines відкриває рейс на популярний напрямок з Одеси / Фото з відкритих джерел

      Італійський лоукостер Ernest Airlines запустить рейс з Одеси до столиці Італії – Рима.

      Перший прямий рейс між двома містами відбудеться 19 квітня, повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту "Одеса".

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      Рейс буде виконуватися двічі на тиждень: щоп'ятниці і щонеділі. Виліт з Одеси у п'ятницю о 00:40, у неділю – о 21:40.

      Авіаквитки вже доступні у продажі. Ціна стартує від 23 євро.

      Крім цього, відомий ірландський лоукостер Ryanair планує відкрити два нові рейси з Харкова та Одеси до польського Познаню. Відомо, що квитки на рейси Харків – Познань та Одеса – Познань з'являться у продажі наприкінці жовтня.

      Що відомо про Ernest Airlines? Компанія Ernest Airlines була заснована в 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів і отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року. Ernest Airlines дозволяє пасажирам купувати до трьох місць багажу, від 8 євро за одне місце. Наразі авіакомпанія виконує польоти з Києва, Харкова і Львова до міст Італії.

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      Теги: Новини України авіація Новини Одеси Подорожі
      Джерело: 24 канал
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