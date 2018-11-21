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      Лоукостер SkyUp запустить рейси за 500 гривень в межах України

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Національний лоукостер авіакомпанія SkyUp запустила продажі квитків на внутрішні рейси за ціною від 500 гривень в одну сторону.

      Про це повідомляє avianews.com.

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      Польоти між Києвом і Одесою стартують з 2 червня 2019 року. Згідно з розкладом, вони будуть виконуватися двічі на тиждень по середах і неділях. Більше того, такі ж рейси будуть запущені між Одесою і Харковом.

      Придбати квитки в одну сторону можна від 500 гривень з урахуванням перевезення 7 кілограм ручної поклажі. Вартість авіаквитка з багажем до 23 кілограмів починається від 800 гривень в один бік.

      авіаквитки дешеві
      Вартість квитків на офіційному сайті SkyUp

      Відомо, що флот лоукоста складається з двох Boeing 737-800 і одного Boeing-737-700. Більше того, до кінця року авіаперевізник планує розширити свій парк за рахунок ще одного Boeing 737-800, а також Boeing 737-700.

      Нагадаємо, що угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air має намір відновити діяльність своєї дочірньої компанії "Візз Ейр Україна" вже у 2019 році.

      Теги: Новини України SkyUp авіація Новини Одеси Новини Харкова Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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