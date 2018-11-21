Лоукостер SkyUp запустить рейси за 500 гривень в межах України
Національний лоукостер авіакомпанія SkyUp запустила продажі квитків на внутрішні рейси за ціною від 500 гривень в одну сторону.
Про це повідомляє avianews.com.
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Польоти між Києвом і Одесою стартують з 2 червня 2019 року. Згідно з розкладом, вони будуть виконуватися двічі на тиждень по середах і неділях. Більше того, такі ж рейси будуть запущені між Одесою і Харковом.
Придбати квитки в одну сторону можна від 500 гривень з урахуванням перевезення 7 кілограм ручної поклажі. Вартість авіаквитка з багажем до 23 кілограмів починається від 800 гривень в один бік.
Вартість квитків на офіційному сайті SkyUp
Відомо, що флот лоукоста складається з двох Boeing 737-800 і одного Boeing-737-700. Більше того, до кінця року авіаперевізник планує розширити свій парк за рахунок ще одного Boeing 737-800, а також Boeing 737-700.
Нагадаємо, що угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air має намір відновити діяльність своєї дочірньої компанії "Візз Ейр Україна" вже у 2019 році.