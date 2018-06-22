Лоукостер Wizz Air змінив правила перевезення ручної поклажі

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив змінити правила перевезення ручної поклажі в своїх літаках. Тепер брати з собою в салон літака ручну поклажу безкоштовно забороняється.

Про це повідомили у прес-службі лоукостера.

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Зазначається, що Wizz Air скасовує безкоштовне перевезення ручної поклажі. Лише пасажири з Wizz Priority зможуть брати з собою багаж у салон літака.

Оскільки у нас обмежений простір на борту, ми не можемо гарантувати, що ручна поклажа пасажирів подорожуватиме разом з ними в кабіні літака,

– йдеться у повідомленні.

Відтепер, щоб взяти з собою ручну поклажу у кабіну літака доведеться додатково доплачувати. Якщо купівля квитків відбувається онлайн то сума становитиме від 5 до 10 євро. При купівлі квитка в аеропорту додатковий платіж становитиме 25 євро.

В інших випадках ручна поклажа буде розташована у багажному відділенні перед посадкою.

Що дає Wizz Priority?Він надає право першочергової посадки в салон літака, можливість пронести в салон ручну поклажу, а також маленьку сумку 40х30х18 сантиметрів (до прикладу фотоапарат чи ноутбук) але не передбачає пріоритету при реєстрації чи проходження контролю авіабезпеки.