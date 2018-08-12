15:47
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 14°C
  • понеділок
    28°C 14°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Love story українського спорту: чемпіон Європи Романчук одружується з віце-чемпіонкою Бех

208 Читать новость на русском
Михайло Романчук та Марина Бех
Михайло Романчук та Марина Бех

На днях українські спортсмени виступали на Чемпіонатах Європи – плавці у Глазго, а легкоатлети – у Берліні. На цих турнірах українці здобули чимало нагород. Серед них і Михайло Романчук, який виборов дві золоті та одну срібну медаль у плаванні, та Марина Бех, яка стала віце-чемпіонкою Європи у стрибках в довжину. 2 вересня у них весілля.

Читайте також: Українська спортсменка встановила унікальне досягнення на Чемпіонаті Європи

Романчук та Бех познайомилися у 2016 році на Олімпіаді в Ріо. Після цього вони почали зустрічатися. В Instagrami Марини Бех чимало спільних романтичних фото пари.

Однак вони з відпочинку. На змаганнях пари не пересікаються через різні часи проведення змагань з плавання та легкої атлетики. І лише на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Берліні у 2018 році Романчук особисто підтримував Бех на трибунах.

Невдовзі – 2 вересня – у пари буде весілля.

"Для мене сезон закінчився, тепер довгоочікувана відпустка, яку чекав 48 тижнів. Зараз буде підготовка до весілля, яке відбудеться 2 вересня. А далі медовий місяць", – приводить слова Романчука sportarena.com.

Читайте також: Усик та Ломаченко очолили рейтинги найкращих боксерів планети

Нагадаємо, Марина Бех стала віце-чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину. Михайло Романчук став переможцем фінального запливу на 800 метрів вільним стилем, здобув золото на дистанції 400 метрів вільним стилем та срібло на 1500 метрів вільним стилем.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Легка атлетика плавання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Кубок Стенлі: Los Angeles Kings здобув перемогу над St. Louis Blues
 9 травня 2013 , 16:09
Рейтинг WTA: Еліна Світоліна піднялась на 41 позицію
 9 вересня 2013 , 15:15
Грандіозні шахи з продовженням. "Барселона" - "Атлетіко" - 1:1. ВІДЕО
 1 квітня 2014 , 23:40
Діти переселенців виведуть на товариський матч гравців України та Литви
 18 листопада 2014 , 14:34
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук