Love story українського спорту: чемпіон Європи Романчук одружується з віце-чемпіонкою Бех

На днях українські спортсмени виступали на Чемпіонатах Європи – плавці у Глазго, а легкоатлети – у Берліні. На цих турнірах українці здобули чимало нагород. Серед них і Михайло Романчук, який виборов дві золоті та одну срібну медаль у плаванні, та Марина Бех, яка стала віце-чемпіонкою Європи у стрибках в довжину. 2 вересня у них весілля.

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Романчук та Бех познайомилися у 2016 році на Олімпіаді в Ріо. Після цього вони почали зустрічатися. В Instagrami Марини Бех чимало спільних романтичних фото пари.

Однак вони з відпочинку. На змаганнях пари не пересікаються через різні часи проведення змагань з плавання та легкої атлетики. І лише на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Берліні у 2018 році Романчук особисто підтримував Бех на трибунах.

Невдовзі – 2 вересня – у пари буде весілля.

"Для мене сезон закінчився, тепер довгоочікувана відпустка, яку чекав 48 тижнів. Зараз буде підготовка до весілля, яке відбудеться 2 вересня. А далі медовий місяць", – приводить слова Романчука sportarena.com.

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Нагадаємо, Марина Бех стала віце-чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину. Михайло Романчук став переможцем фінального запливу на 800 метрів вільним стилем, здобув золото на дистанції 400 метрів вільним стилем та срібло на 1500 метрів вільним стилем.

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