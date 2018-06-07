Ловелас Чарльз та молода Єлизавета ІІ: у мережі з'явились невідомі знімки королівської родини

Королівський фотограф Джон Скотт, який упродовж 30 років робив знімки сім'ї британського монарха, вирішив оприлюднити невідомі досі кадри з їх життя.

Громадськість звикла бачити королівську родину в скромному вбранні та розкішних капелюхах. Однак родичі монарха часто залишають в архівах знімки, на яких вони виглядають, як і звичайнісінькі британці.

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Наразі рідкісні фото належать асистенту Скотта – Джуді Аппелбі. Понад 4 тисяч унікальних світлин вміщені у спеціальний архів митця, передає The Daily Mail. На фотокартках видно молодого принца Чарльза, який під час карнавалу заглядається на оголених танцівниць в Бразилії. Окрім цього, перед камерою Джона Скотта позувала королева Єлизавета ІІ та принцеса Діана.

Відомо, що всі знімки були зроблені з 1950-их років до 1980-их. Тоді фотограф Джон Скотт отримав унікальний доступ до королівської родини, яка мешкала у Віндзорі. Чоловік супроводжував королеву, принца та принцес в офіційних поїздках та під час буденних розваг. Відтак фотограф без ретуші показав, як живе королівська родина.

За інформацією ЗМІ, колекцію королівських фото виставлять на аукціон 14 червня. Експерти припускають, що за унікальний архів власник світлин отримає не менше 13,5 тисяч доларів.



Принци Едвард та Ендрю поруч з Єлизаветою ІІ



Королева Єлизавета ІІ, 1950 рік



Принцеса Анна



Принц Чарльз



Єлизавета ІІ та принц Філліп на кінних перегонах



Принц Чарльз та його сестра Анна



Королівський відпочинок



Королева Єлизавета ІІ



Британський монарх на кінних перегонах



Принцеса Діана на поштових марках



Королева Єлизавета ІІ



Одне із захоплень королеви



Щасливе подружжя – принцеса Діана та принц Чарльз



Відпочинок принца Чарльза на карнавалі