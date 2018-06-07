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Ловелас Чарльз та молода Єлизавета ІІ: у мережі з'явились невідомі знімки королівської родини

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Принц Чарльз на карнавалі: унікальнйи архів Джона Скотта
Принц Чарльз на карнавалі: унікальнйи архів Джона Скотта / dailymail.co.uk

Королівський фотограф Джон Скотт, який упродовж 30 років робив знімки сім'ї британського монарха, вирішив оприлюднити невідомі досі кадри з їх життя.

Громадськість звикла бачити королівську родину в скромному вбранні та розкішних капелюхах. Однак родичі монарха часто залишають в архівах знімки, на яких вони виглядають, як і звичайнісінькі британці. 

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Наразі рідкісні фото належать асистенту Скотта – Джуді Аппелбі. Понад 4 тисяч унікальних світлин вміщені у спеціальний архів митця, передає The Daily Mail. На фотокартках видно молодого принца Чарльза, який під час карнавалу заглядається на оголених танцівниць в Бразилії. Окрім цього, перед камерою Джона Скотта позувала королева Єлизавета ІІ та принцеса Діана.

Відомо, що всі знімки були зроблені з 1950-их років до 1980-их. Тоді фотограф Джон Скотт отримав унікальний доступ до королівської родини, яка мешкала у Віндзорі. Чоловік супроводжував королеву, принца та принцес в офіційних поїздках та під час буденних розваг. Відтак фотограф без ретуші показав, як живе королівська родина. 

За інформацією ЗМІ, колекцію королівських фото виставлять на аукціон 14 червня. Експерти припускають, що за унікальний архів власник світлин отримає не менше 13,5 тисяч доларів.


Принци Едвард та Ендрю поруч з Єлизаветою ІІ


Королева Єлизавета ІІ, 1950 рік


Принцеса Анна 


Принц Чарльз 


Єлизавета ІІ та принц Філліп на кінних перегонах


Принц Чарльз та його сестра Анна


Королівський відпочинок


Королева Єлизавета ІІ


Британський монарх на кінних перегонах


Принцеса Діана на поштових марках


Королева Єлизавета ІІ 


Одне із захоплень королеви


Щасливе подружжя – принцеса Діана та принц Чарльз


Відпочинок принца Чарльза на карнавалі


Принц Чарльз та його чарівна дружина Діана 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 Канал
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