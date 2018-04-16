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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Лавров хоче змінити посла Росії у Сирії, – ЗМІ

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Олександр Кінщак
Олександр Кінщак / Соцмережі

Найближчим часом надзвичайний і повноважний посол Росії у Сирії Олександр Кінщак може залишити свою посаду, а його місце має зайняти нинішній вищий диппредставник Кремля в Об'єднаних Арабських Еміратах Олександр Єфімов.

Як пише російське видання "Фонтанка", Кінщак є фахівцем з вибудовування міжнародних бізнес-зв'язків.

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Крім того зазначається, що кадрову перестановку ініціював очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

Цю інформацію підтвердило і джерело видання "Коммерсантъ".

"Олександра Кінщака змінить нинішній посол РФ в ОАЕ Олександр Єфімов. Олександр Кінщак очолить департамент Близького Сходу та Північної Африки замість Сергія Вершиніна, якого 27 березня 2018 року було призначено заступником міністра закордонних справ. У сферу ДБСПА входять двадцять держав, в тому числі Сирія", – підкреслюють журналісти.

За даними "Фонтанки", Путін має підписати указ про призначення нового посла в Сирії до травневих свят.

Додамо, що Кінщак очолював російське посольство у Сирії з грудня 2014 року. У вересні 2017-го його було нагороджено так званим орденом Пошани за великий внесок в реалізацію зовнішньополітичного курсу. Перед поїздкою до Сирію займав посаду заступника директора департаменту Близького Сходу та Північної Африки.

Щодо Єфімова, то він посідає різні дипломатичні посади уже упродовж майже 40 років і в травні йому має виповнитися 60-ть. Вважається дипломатом іншої, аніж Кінщак, формації. Послом в ОАЕ його було призначено у 2013 році. До Еміратів був радником-посланником посольства Росії в Йорданії (2004-2008 роки) та заступником директора департаменту Близького Сходу і Північної Африки МЗС Росії (2008 – 2013 роки). Закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин.

Теги: Війна у Сирії Новини Росії Новини політики Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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