Ложкін мав залучати інвестиції в Україну, але вкладав кошти в економіку Німеччини, – DW

Екс-голова Адміністрації Президента Борис Ложкін за доручення Петра Порошенка мав залучати інвесторів в Україну. Однак, як з’ясували журналісти, сам Ложкін, активно вкладав інвестиції в економіку Німеччини.

Про це пише видання dw.com.

Після звільнення з Адміністрації президента Борис Ложкін в серпні 2016 був призначений секретарем Національної інвестиційної ради. Тоді він обіцяв протягом 2017 залучити в Україну від 3 до 5 мільярдів доларів інвестицій. За рік рада на чолі з Ложкіним жодного разу не збиралася.

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При цьому у серпні 2016 року у Кіпрі була зареєстрована компанія Ensitar Limited. Бенефіціаром цієї компанії став Ложкін. Ця фірма створювалася для іноземних інвестицій.

У 2016 Ложкін і Пивоварський заснували компанію "Самаан Капітал". На базі цієї української фірми Ложкін і Пивоварський розвивають інвестиційну компанію.

На посаді секретаря Національної інвестиційної ради Ложкін мав активно шукати партнерів за кордоном для залучення інвестицій в українську економіку, але сам вкладав гроші в економіку країн ЄС. Так, у липні 2017 Ensitar Limited Ложкіна стала 49-відсоткової частки в статутному капіталі нової компанії Liwon Hilden GmbH. 51% Liwon Hilden GmbH належить німецькому девелоперу Liwon Real Estate GmbH. Ця компанія створює проекти з будівництва комерційної та житлової нерухомості по всій Німеччині.

Тако, у німецькому місті Хільден Liwon Real Estate GmbH разом з українськими інвесторами планують побудувати житловий комплекс на понад 100 квартир з магазинами і підземним паркінгом.

Житловий комплекс у місті Хільден

Яку суму планують вкласти в проект інвестори – невідомо. Враховуючи середні показники вартості квадратного метра житла в центрі Хільден, продаж квартир після завершення будівництва може принести інвесторам десятки мільйонів євро.

Довіреними особами від імені Ложкіна в Liwon Hilden GmbH є Пивоварський і дочка народного депутата від БПП Григорія Шверка Марія. Шверк-старший – "права рука" Бориса Ложкіна в бізнесі, багаторічний віце-президент медіа-холдингу UMH, який в 2013 році був проданий Сергію Курченко.

При цьому виконавчий директор Liwon Hilden GmbH Андрій Пивоварський, згідно з німецьким законом, повинен був внести бенефіціарів компанії в створений реєстр прозорості. Однак, як свідчить отримана виписка з реєстру, екс-міністр і колишній глава Адміністрації президента цього не зробили.

Як зауважує видання, непрозорість може на самому старті німецького бізнесу обернутися для компанії Ложкіна і Пивоварського багатотисячним штрафом.

Хто такий Борис Ложкін? Український бізнесмен, мультимільйонер, екс-глава Адміністрації Президента України. Він входить до списку 30 найвпливовіших медіа-менеджерів СНД (за версією видання РБК). У 2013 увійшов до трійки найкращих топ-менеджерів України.

Хто такий Андрій Пивоварський? Український фінансист і менеджер, генеральний директор групи компаній "Континіум". У другому уряді Арсенія Яценюка був Міністром інфраструктури України.