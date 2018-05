Голос нового покоління LP стала хедлайнером фестивалю Atlas Weekend. Лаура Перголіцці підкорила серця мільйонів слухачів своїми відвертими хвилюючими текстами та унікальним голосом.

LP стала популярною після виходу треків Lost on You i Other People з альбому Lost on You. Ці пісні просто сколихнули світові радіомережі, українські в тому ж числі.

Та перш ніж про LP заговорили як сольну співачку, Лаура написала хіти для Rihanna, гурту Backstreet Boys та Christina Aguilera.

Окрім LP на фестивалі Atlas Weekend також виступить швейцарський проект Kadebostany та італійський гурт Lacuna Coil.

З українських виконавців на сцену фестивалю вийдуть легенди українського етно-хаосу ДахаБраха, Dakh Daughters, Бумбокс та 5 'nizza. І це далеко не повний список учасників.



Dakh Daughters

Фестиваль Atlas Weekend 2018 відбудеться на ВДНГ у Києві з 4 по 8 липня.

Нагадаємо, влітку 2018 року в Києві на фестивалі Atlas Weekend також має вступити відомий британський гурт The Chemical Brothers.