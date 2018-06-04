Lufthansa перепросила за те, що спробувала видати Київ за Росію
Німецька авіакомпанія Lufthansa оперативно відреагувала на скандал, який розгорівся навколо проморолика компанії до Чемпіонату світу з футболу.
На відео, яке було зняте у Києві, столицю України намагались видати за Росію, де 14 червня стартує Чемпіонат світу з футболу 2018.
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Рекламний ролик уже видалений з сторінок Lufthansa у Facebook та YouTube.
У компанії пояснили, чому знімали ролик в Україні, а не в Росії.
Вже по перших коментарях ми побачили, що зачепили цим відео почуття деяких людей. Ролик був знятий в Україні через кращу логістику,
– йдеться в офіційному повідомленні компанії.
Джерело: 24 Канал
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