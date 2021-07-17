Пресслужба луганської поліції повідомила, що "приблизно о 04:13 на автодорозі Н-21 на 68 кілометрів (неподалік від міста Щастя) сталася ДТП – сталося перекидання маршрутної автівки "Мерседес спрінтер".

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За даними правоохоронців, "внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 9 пасажирів, їх доставили до Щастинської міської лікарні".

За попередньою інформацією автомобіль "Мерседес" сполученням Харків – Станиця-Луганська, перекинувся внаслідок того, що водій мікроавтобусу намагався уникнути зіткнення з перешкодою, яка раптово виникла на дорозі,

– мовиться у повідомленні.

Цією перешкодою стала "автомобільна шина, яка лопнула на автомобілі "Рено Магнум", який рухався попереду". Наразі правоохоронці встановлюють деталі інциденту.

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