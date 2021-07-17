На Луганщині перевернулася маршрутка із людьми: багато постраждалих – фото
Джерело:Поліція Луганської області
На Луганщині 17 липня перекинулася маршрутка "Мерседес спрінтер". Внаслідок інциденту постраждали 9 людей.
Пресслужба луганської поліції повідомила, що "приблизно о 04:13 на автодорозі Н-21 на 68 кілометрів (неподалік від міста Щастя) сталася ДТП – сталося перекидання маршрутної автівки "Мерседес спрінтер".
Зауважте Тікав, доки дівчина помирала на асфальті: у Києві п'яний водій влаштував смертельну ДТП
За даними правоохоронців, "внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 9 пасажирів, їх доставили до Щастинської міської лікарні".
За попередньою інформацією автомобіль "Мерседес" сполученням Харків – Станиця-Луганська, перекинувся внаслідок того, що водій мікроавтобусу намагався уникнути зіткнення з перешкодою, яка раптово виникла на дорозі,
– мовиться у повідомленні.
Цією перешкодою стала "автомобільна шина, яка лопнула на автомобілі "Рено Магнум", який рухався попереду". Наразі правоохоронці встановлюють деталі інциденту.
На Луганщині перевернулася маршрутка / "Х**вый Харьков", "ТРУХА Харьков"
Аварія з автобусом на Рівненщині
- На Рівненщині 17 липня також сталася схожа аварія. Автобус, який їхав за маршрутом Київ – Вроцлав, перекинувся у кювет поблизу Радивилова. У салоні перебували 58 людей.
- За словами голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, у реанімації перебувають 4 людей.
- Причиною аварії стало те, що водій намагався не наїхати на пішохода