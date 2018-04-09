Как в Луганске воспитывают "патриотизм"

В любом городе любой страны есть места, которые работают на имидж.

Это знаковые места для города и государства – олицетворение мощи или веры, куда стремятся туристы и куда направляют путеводители.

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Как Кремль для России или мавзолей для СССР. Для Луганска в общем и "республики" в целом это "святая-святых" – база запрещенного в Украине мотоклуба "Ночные волки" на улице Мичурина.

База во всех смыслах – место хранения и ремонта мототехники, место начало мотопарадов и бывшая база-профилакторий одного из городских заводов до лета 2014 года – с этого времени и база, и улица получили известность далеко за пределами "республики", навсегда утратив связь с оздоровлением трудящихся.

Место это почти мифическое. Иногда кто-то из молодежи непременно скажет с некоторым кичем: "А я была у "Ночных волков"", как будто речь идет о ночи с Мадонной или ужине с Папой Римском. В общем, место это одиозное и очень неоднозначное, хотя и сражающее наповал своей прямотой – приверженностью взглядов и идей России, ненавистью в Украине и стремление донести это всеми возможными средствами.

Я ехала вечером на шоу от мотоклуба "Ночные волки". Сам по себе факт этого шоу уже из разряда почти волшебства – бесплатно, зрелищно, с подарками. Время начала шоу было по меркам Луганска довольно позднее – 17:30 (для сравнения, самые "поздние" концерты в филармонии начинаются в 14:00).

Чтобы занять лучшее место, нужно было приехать за час, но час стоять только ожидая начала, а потом еще полтора часа представления (шоу рассчитано на просмотр стоя) не очень хотелось.

Дорога к базе "Ночных волоков" шла через частный сектор за мостом на Чапаева. Мы сбились, поехав по правой дороге. По пути увидели очень пожилую женщину, опустили стекло, чтобы расспросить дорогу.

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И здесь было первое удивление – она не знала, кто такие "Ночные волки", к которым мы собрались, на ночь глядя. Можете представить, как в ее глазах выглядели мы, ночью, с нашим вопросом: "Как проехать к "Ночным волкам""?

А ведь судя по всему, она живет в этом районе в десятке метров от них. Почти как в истории о прялке и древней старухе, которая была настолько древней, что не слышала о предсказании в "Спящей красавице".

Я-то думала, что выражение "Ночные волки" это уже слоган, и известно буквально всем. После секундной паузы, когда женщина совершенно искренне ответила нам, что не поймет, о чем речь при всем ее желании помочь нам, а мы не знали, как описать это место иначе, мы нашлись: "Профилакторий завода".

И это было ей ближе по возрасту – это место она знала. А ведь спроси у кого-то из молодежи старый заводской профилакторий, и они не поймут, о чем речь, как не поняла пожилая женщина новых послевоенных веяний.

Потом были ямы, ухабы, какой-то мостик, трансформаторная будка, тьма, чертыхания от того, что днище машины цеплялось о бугры…

И потом мы увидели нечто – остовы подбитых танков, горелки на них, транспаранты и лозунги, светящиеся буквы и цепи, стяги триколоров и памятники… Тоже микс – всего и сразу на новый манер.

Машин зрителей было вокруг с полсотни – их лепили к домам, на клумбы и газоны, прямо под окна частного сектора. Никто не рассчитывал, что старый заводской профилакторий будет когда-то таким популярным местом…

Рядом дежурили пожарные машины, ГАИ, полиция, у входа продавали кофе в ассортименте, а в паре метров был магазинчик сувениров – магнитики, наклейки и прочее с символикой от "Ночных волков" вперемешку с гильзами и осколками.

Это было как магазин сувениров на курорте возле музея или какой-то достопримечательности, которые так любят туристы. А в десятке метров местная жительница не знала вообще, кто такие "Ночные волки"…

Все вместе давало очень сильные ощущения – скопление людей в городе-"столице", где людей вообще немного. И еще, что большая часть "республиканцев" была этим вечером здесь – с термосами, колясками, младенцами, целыми семьями. А ведь я долго думала, стоит ли ехать туда вообще – поздно, да и как-то страшно…

Само шоу описать сложно. Попытайтесь описать по порядку деревенскую свадьбу, в которой будет и застолье, и драка, и танцы. По ощущениям происходящее было похоже на поток сознания авторов, не ограниченный ничем – были на площади и "хорошие", и "плохие", и всех вместе было много: они перемещались, танцевали, дышали огнем, сражались, двигались…

Цель представления понятна – воспитание патриотизма. Поэтому "плохие", охваченные жаждой наживы, никогда не победят сильных духом "хороших", способных отдать свое сердце ради других.

Собственно, создатель этого шоу Виталий Кишкинов "Прокурор" предупредил всех в самом начале, что все спецэффекты соответствуют противопожарным нормам, и он очень надеется, что мы поймем главную идею всего представления. Хотя когда же рассказывать старые сказки, как не в Новый год? Добро, конечно, победило зло.

Впечатлило все – спецэффекты, масштаб, неожиданность всего. Были и танцовщицы, и жонглеры, и барабанщики, и трехглавый дракон, в который был закамуфлирован экскаватор, и подъемник с троном. Были и Кощей Бессмертный, и храбрый Волк, и подлый Шакал, и Статуя Свободы, и капиталисты, и русские Иваны…

Сварщики на помостах сваркой сыпали россыпь искр, болгарка высекала свой фейерверк огней…

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А после был настоящий фейерверк, сладости детям, фотографирование с персонажами постановки, танцы и музыка. И пусть само представление было странным по многим критериям – перенасыщено персонажами и где-то затянуто, а рифмы были не очень поэтичными, но все это детали и частности на общем фоне.

Собственно, создавали постановку непрофессионалы, и создали ее масштабно, впечатляюще, притягательно… И трудно сказать, что было все-таки основной целью – показать мощь "волков", их верность России или воспитание всеми этими средствами патриотизма у подрастающего поколения.

У многих, кто посетил это шоу, уже три года не было выхода эмоций, не было поездок и отпуска, поэтому по силе и масштабу все показанное было компенсацией лишений. В постановке были сполна и яркие краски, и музыка, и праздник. Зрители аплодировали и спешили сфотографироваться со зловещим Кощеем и храбрым Волком.

Для всех желающих были доступны техника и декорации – впечатляющие своей грандиозностью. Чего только стоил горящий и парящий в воздухе герб России, висящий в воздухе на цепях мотоцикл и странная, гротескная техника "вражьих" сил.

Конечно, темой постановки была эта война. И исход войны по идее создателей постановки был очевиден – победа русского мира. Явной аллегорией был мусорный бак, куда за свои злые замыслы попал один из "плохих" персонажей. После была долгая очередь за сладостями от Кобзона и "Ночных волков" Кубани. И впечатляющие прямотой и грандиозностью надписи "Рамзан – патриот" и прочие.

Все увиденное можно описать одним словом – слишком. Слишком много людей, слишком много декораций, слишком прямой посыл и слишком навязчивая тема любви к России и непобедимости русского человека.

А после мы ехали домой по пустому городу. Горели фонари, кое-кто спешил вернуться домой. Мы даже застали две аварии, выходит, не так уж малолюдно было на дорогах. Это как карнавал в Рио, который непременно нужно пережить независимо от того, любите вы танцевать или нет.

А "Ночные волки", конечно, уже бренд, символ, легенда. К ним везут посетителей, они могут удивлять. И если на Донбасс ездят за эмоциями, то волки один из пунктов такого странного туристического маршрута. Хотя флаг России, реющий над базой виден, вероятно, далеко за пределами самой "республики".

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