Как российские окупанты обманывают украинцев на территории Луганска

По местному телевидению систематические ставят вбросы о том, как украинская разведка вербует жителей "республики", чтобы те передавали отсюда туда какие-то засекреченные сведения.

Я всегда смотрю эти сюжеты о разоблаченных или сдавшихся добровольно "диверсантах" с большим трепетом.

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Чего не могу понять никак – зачем эти люди украинской разведке, если вообще верить в факт вербовки?

Был какой-то работяга с завода, ему стали приходить сообщения, что убьют или покалечат его сына, который учится на территории законной Украины. А у него действительно там учится сын. И какой же отец сможет спокойно реагировать на такие сообщения? Отец согласился что-то там передавать, чтобы сохранить жизнь и здоровье сына.

Я теоретические могу поверить во все в этой истории. Но много ли секретов может такой вот заводачин раздобыть? Много ли он знает? Нет.

А если представить, что неподготовленный человек пойдет в свой рейд по сбору информации под местными "военными" объектами, так его задержат если не сразу, то почти сразу. Там по периметру автоматчики, хороший обзор, и на таких вот праздно шатающихся сразу же обратят внимание. Так на что рассчитывали вербовщики? На энтузиазм испуганного отца? Или на его внезапно проснувшиеся навыки разведчика? Или, может быть, его и вербовали-то для статистики и для каких-то квартальных отчетов по выполнению плана по вербовке в Украине?

Я, как самый обычный зритель, не понимаю в этой истории ничего.

Кроме этого испуганного трудяги показали женщину-врача и семейную пару таких вот горе-"разведчиков". Я не могу понять, неужели не было проще механизмов, чем с помощью смс по телефону заставлять кого-то служить украинской разведке? Я знаю сотни людей, кто пересекает границу регулярно. Кто-то зарабатывает тем, что привозит сюда деньги, кто-то доставляет посылки, кто-то оформляет пенсии и так далее. Уж они-то должны были примелькаться за свои рейды туда-сюда. И, что самое странное, очень часто это молодые энергичные люди, умеющие пользоваться гаджетами и электронной почтой. И внешне они все как на подбор – сильные, выносливые, ловкие.

Мой приятель ездит регулярно на территорию законной Украины продвигать свой бизнес. Он у него там и здесь. И прекрасно ему удается проходить блок-посты и паспортный контроль. Он даже на лыжах ездит кататься в Карпаты зимой, а между летом и зимой еще ездит проведывать с десяток раз тещу.

Да, он шутит, что контрабандой в детском рюкзаке провозит порой запрещенное ко ввозу сюда мясо и сало. Но на этом вся его возможная диверсионная деятельность заканчивается.

Так зачем было вербовать старика, если можно было договориться с таким вот ушлым парнем, у которого связи везде, знакомства везде и нужные люди тоже везде?

У моей приятельницы сын – солист филармонии в крупном украинском городе. Это знают все. Как и то, что она здесь учит детей музыке, потому что здесь ее любимая работа и квартира, а там у сына будущее, гастроли, концерты. И о том, где живет мама их солиста, на работе сына знают тоже все… И никто не предпринимал попыток давить на нее через сына, а у нее нет повода здесь скрывать его место работы – она гордится его успехами.

И когда знаешь такие вот истории вдвойне странно слышать о том, что в наше время кто-то посредством смс угрожает и принуждает заниматься разведывательной деятельностью так вот не профессионально…

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